高雄10日新增5例本土確診個案，由於校園開學日在即，近日新增的確診個案中有10多歲學童，讓各界相當關心校園停課訊息，高雄市長陳其邁10日宣布，為了防堵疫情在校園擴散，加上國小學童尚未接種疫苗，因此，高雄國小校園延至2月14日開學。