全國第一槍 陳其邁宣布 高雄國小延至2／14開學 15:042022/02/10 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長陳其邁10日宣布，為了防堵疫情在校園擴散，加上國小學童尚未接種疫苗，因此，高雄國小校園延至2月14日開學。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄10日新增5例本土確診個案，由於校園開學日在即，近日新增的確診個案中有10多歲學童，讓各界相當關心校園停課訊息，高雄市長陳其邁10日宣布，為了防堵疫情在校園擴散，加上國小學童尚未接種疫苗，因此，高雄國小校園延至2月14日開學。 鄭文燦視察開學防疫整備 要求學校和家庭密切聯繫 各級學校開學在即 苗栗畢旅前往疫情嚴峻縣市需徵得家長同意 #校園 #高雄 #國小 #10日 #確診個案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學在即不鬆懈 黃偉哲視察校園防疫整備 09:352022/02/10 生活 屏東潮州診所出現3例確診 縣府下午說明 08:222022/02/10 生活 快開學 侯視察國中防疫整備 04:102022/02/10 地方新聞 麥寮汽電促協金回饋地方 4000餘萬重建國小校舍 10:472022/02/10 生活 傳遠東SOGO年後大裁員 公司證實高雄店轉型資遣28人 11:032022/02/10 財經 傳裁員200餘人 遠東SOGO嚴正否認 高雄店轉型調整人力 09:362022/02/10 財經 強化228連假疏運 高鐵再增6加班車 13:062022/02/10 財經 過年旅遊出事了 某家族群聚 足跡遍北高屏 14:182022/02/10 生活 高雄本土確診＋5 陳其邁：引水人並非國內任何傳染鏈 14:592022/02/10 生活 明天開學 高巿1位師生確診全校停課14天 11:552022/02/10 生活 加嚴校園停課規定！陳其邁宣布：1人確診全校停課14天 15:172022/02/10 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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