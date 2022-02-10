中央宣布開放日本福島5縣市食品進口，嘉義縣市議會國民黨團11日將同步聲明反對，而市議會5年前曾提案在食安自治條例增訂「禁止福島核食進入嘉義市販售」，卻遭當時涂市府擱置，黨團書記長張秀華9日表示，此次臨時會將再提案修法增訂禁售福島核食。

2016年中央擬開放福島5縣市食品來台，嘉義市議會國民黨團書記長張秀華與時任議長蕭淑麗共同提案，要求市府在食安自治條例增訂「福島核災食品不得輸入嘉義市販售」，因為核食含銫-137、碘-131等放射物質，人體食用有罹癌風險之虞，當時獲全體23名議員連署並通過。

時任嘉義市長涂醒哲響應此提案允諾「福島核災食品不得進入嘉義市」，但隔天即改口稱「被政治操作」、「中央與地方一致」，此案被市府擱置。

張秀華指出，捍衛市民健康的立場始終如一，不論是萊豬或核食，都堅決反對，近期議會將開臨時會，一定再提案在食安自治條例中增訂禁止福島核食進入嘉義市販售。

嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝表示，嘉義縣雖然有食安大樓，但沒有設備及人力可以查驗萊豬、核食，形同虛設，去年縣議會全體議員提案通過反對萊豬，但縣長翁章梁認為地方法令會抵觸母法而置之不理，卻沒有顧慮到縣民的健康，針對此次福島核食，不排除再次提案要求縣府修法。

國民黨嘉義縣市黨部主委蔡明顯表示，國民黨嘉義縣市議員於11日上午10時，將在嘉義市議會開聯合記者會，表達反對核食的立場及作法。