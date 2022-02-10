奇美博物館推出「獨家畫作修復體驗課」上線開放報名。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

奇美博物館因應數位趨勢，耗時逾半年規畫全台獨一無二的「畫作修復體驗課」，採數位線上學習，以館藏名畫與修復體驗為主軸，大小朋友都能體驗名畫修復，即日起開放報名。

奇美博物館表示，博物館幕後修復工作一直是民眾好奇且想一窺究竟的主題，這次課程以修復結合美學概念，透過豐富有趣、深入淺出的講解，打造坊間找不到的美感體驗課。

奇美也首次與知名線上課程平台「hahow」合作，在hahow平台開課，讓喜歡線上課程的民眾擁有不一樣的新選擇。館方指出，由於過往實體課程能容納人數有限，也會因上課地點在台南，距離較遠的民眾難以參與，線上課程不用擔心人數、地域限制與疫情干擾，參與者可擴及全台甚至海外華語人士等，不會因疫情起伏而受影響。館方希望藉此提高美學教育推廣可及性，擴大博物館觸及對象。

館方強調，這堂名為「窺探奇美典藏：從名畫探索色彩奧祕」線上課程，由奇美博物館資歷逾15年的美感教育老師林雅琦擔任講師，課程全長約180分鐘，課程可以培養敏銳觀察力、色彩感知能力，同時釋放壓力、療癒身心。此外，課程培養的觀察力與補色技能還能運用在彩妝、彩繪、掉漆、傢俱褪色等居家日常或修繕。