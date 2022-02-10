三星推出年度旗艦機Galaxy S22系列，一口氣端出Galaxy S22、Galaxy S22+與Galaxy S22 Ultra三款手機，台灣確定擠進首批販售市場，預計14日舉辦新品發布會，三星也看好本次Ultra系列有最受三星粉絲歡迎的S Pan，看好初期銷售將逾半。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙受訪時表示，關於S21系列銷售狀況，原目標較前代S20系列成長20%，最後為S20系列的逾2倍，超乎預期，創造亮眼佳績，台灣三星認為有主要有3大原因，首先，與各通路夥伴的良好合作，S21系列上市時搭配主要電信業者，提供有感促案，降低消費者購機門檻；再者，不間斷的季節性行銷體驗、活動，提供如不同包裝產品組合、Samsung Care+等非單純降價促案，讓消費者月月有感；最後，整體行銷策略走向2 Track溝通，如S21 Ultra針對高規格、科技狂熱者，客製不同的行銷內容，成功區隔受眾。

觀察S21系列購買消費者組成，當中約有2成來自Noter。此次S22 Ultra首度內建S Pen，且結合S系列頂尖的攝錄影規格，集結雙旗艦系列大成，期望有70% Noter回歸，並樂觀看待買氣，將以較前代成長20%為最低標前進。而台灣整體智慧型手機價格帶分布，約為高階4:中高階4:中階2，台灣三星高階機種比重亦將比照整體市場為目標。

關於S22旗艦系列三款機型銷售比例，預計在上市前三個月，S22 Ultra加總S22+期望能達三款銷售比重80%，而S22 Ultra更佔五成。

本次S22 Ultra內建S Pen後，是否暗示Note系列敲敲退場，陳啟蒙表示，目前如S21 Ultra、Z Fold3等產品皆支援S Pen，顯現Note精神已被延續。而三星致力創新、打造嶄新行動體驗及更便利的生活。聆聽消費者心聲、於既有產品積極創新，亦持續於Galaxy生態圈注入更多廣受歡迎的Note功能。此次將S Pen導入Galaxy S22 Ultra，再次展現三星為所有用戶打造極致行動體驗的決心，對於未來發展樂觀期待。

此次S22系列發表，台灣三星分享認為最吸引人的4大升級亮點，包括頂尖相機與創新攝錄影功能、4奈米處理器提供的高效娛樂跟續航力、頂規機種內建S Pen，及以Galaxy for the Planet永續發展願景打造更永續環保的產品。此外不論螢幕亮度、外觀設計亦都強強升級。

目前台灣確定擠進全球首批販售市場，預計14日舉辦新品發表會，屆時將公布售價、資費以及相關預購訊息。