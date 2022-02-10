案19432足跡。（高侍衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案19433足跡。（高侍衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案19434足跡。（高侍衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

案19435足跡。（高侍衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

過年旅遊出事了！某家族群聚6人染疫 足跡遍新北高屏

中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增37例本土確診個案，其中高雄有5確診個案，4個案為家族群聚感染中、兩對情侶互傳給彼此及同住家人。另一新增個案為家族春節聚會、全台移動的感染者，5日晚間參加家族聚餐、被屏東確診家人傳染，高市府正與其他縣市政府合作疫調中。

高市衛生局公布，案19380與案19432是從小一起長大的朋友，過年期間兩人難得相聚，1至6日間的聚餐兩人都各自帶男女朋友出席，如今雙雙確診、4人都染疫，還傳染給彼此的同住家人案19433、案19435。

案19432、2至6日在三民、大樹、鳳山、鳥松、仁武區有多處足跡。案19433、5至7日在鳥松、大樹等地有足跡。案19434、6日在仁武區火鍋店用餐。案19435、1日曾到旗津觀光市場和天后宮。

五姐妹家庭群聚案，其中1人有咳嗽症狀就醫，經採檢確診，進一步採檢家人後，發現大姐和子女、三姐和其子女、四姐都染疫，該家族累計6人確診。該家族2人住新北，3人住屏東，1人在高雄，過年活動史為2日至4日、大姐和三姐以及爸媽和五妹一起去苗栗旅遊，5日一同回高雄娘家聚餐。

家住高雄的案19431並沒有參加2至4日的家族旅遊，但5日晚上有一起和家人到餐廳聚餐，但該聚餐、家族兩名新北確診者沒有參加，評估是被屏東三確診家人傳染，案19431、5至8日在大寮、鳳山有多處足跡，疫調及感染源仍跨縣市追查中。