一氧化碳中毒時，須及時接受治療，以防後遺症發生。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

春節期間連續寒流來襲，許多民眾在家燒炭祛寒取暖，苗栗日前就發生1對陳姓夫妻在家臥室內燒炭取暖，卻因房門緊閉導致室內空氣不流通，累積過多一氧化碳，造成2人中毒送醫急救，經過苗栗大千醫院以高壓氧治療後無礙，但院方提醒民眾切記冬日燒炭取暖應保持門窗微開，保持空氣流通。

近日，苗栗1對陳姓夫婦因天冷在房間燒炭取暖，由於門窗緊閉導致室內通風不佳，兩人陸續出現頭暈、頭痛、噁心等症狀，才驚覺狀況不對緊急就醫。經醫師檢查確認為一氧化碳中毒，經高壓氧治療後，2人不適症狀才得以改善。

苗栗大千醫院醫療副院長蔡建宗表示，因冬天寒冷，民眾常使用取暖設備或加溫工具來增加暖度，加上屋內門窗大多緊閉，這時若使用燒炭取暖，容易使室內一氧化碳濃度變高、氧氣不足，造成一氧化碳中毒。因此，建議民眾天冷時務必要使用檢驗合格的電暖器或暖暖包等物品，不宜以燒炭方式取暖。

蔡建宗說明，一氧化碳是無色無味的氣體，侵入人體時不易被察覺，且一氧化碳與血液中的血紅素結合力高，造成血紅素無法攜帶氧氣而導致缺氧。一氧化碳中毒時，輕則頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、視力模糊，嚴重時會導致呼吸脈搏加快、語言及意識障礙、重度昏迷等。如未即時接受治療，可能導致缺氧性腦病變，或在意識恢復後，發生智能減退、大小便失禁、表情呆滯、肢體異常或僵硬等遲發性神經後遺症。

蔡建宗提醒民眾，除了避免於室內燒炭取暖之外，使用熱水器時也要特別留意，不可安裝在室內、要定期檢修排風系統、保持良好通風，如此才能避免一氧化碳中毒事件發生。