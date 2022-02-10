高雄有民眾向建商買預售屋，竟被通知必須延後2年交屋，經與建商多次協調無解，憤而向台灣消費者保護協會投訴，痛斥建商「吃人夠夠」，不排除訴諸法律。遭點名的建商回應，在大環境缺工缺料之下，現今預售案合約興建期大幅增長，甚至長達8到10年都有，但會不計成本全力趕工，盡快順利交屋。

謝姓婦人指控，2018年5月買下這戶位於中華四路的預售屋，原訂今年1月底就要交屋，未料去年8月卻接獲建商通知，將延期2年交屋，並給消費者2個選擇方案，方案一是無息退還已繳款項，方案二是無條件等候2年。

謝婦不滿地說，她5度向建商要求履行合約，但建商態度強硬，根本無意協商，最後只好請求消保會協助。當初看中這家建商是上市公司，沒想到卻仗勢欺人。

謝婦提到，自己目前已經繳了79萬，而其他也面臨延後交屋的預購戶大約20多人，也希望建商按照原始定型化契約，除退價金、價款的萬分之五延遲利息外，另需賠償違約金。

該建商發聲明回應，近年面對全球疫情肆虐，造成原物料塞港、斷鏈之不可抗力因素，及國內全面性缺工、缺料等除外情事，造成工期延宕，無法順利在時效內取得使用執照。

該建商重申，該建案屬高雄地區較早期的預售案之一，會相對較早面對延期交屋窘境，會秉持負責態度坦然面對，不計成本全力趕工，盡快順利交屋，該案200多戶，絕大多數都能體諒理解。

台灣消保協會執行長徐邦瀚認為，市場上缺工缺料，造成預售屋延遲交屋，的確已是常態，但呼籲內政部應重視該現象，不應讓業者將損失轉嫁至消費者身上。

徐邦瀚也提醒，若消費者遇有類似糾紛，請盡速至該會申訴，並舉例過去台中有建案延期7個月，經提告平均1戶賠1、200萬；新北也有建案延期半年，經提告後，平均1戶賠200多萬。