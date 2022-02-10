一定要跑在純網路保險公司前頭。南山人壽10日宣布，推出市場上首張可透過血糖管理應用程式投保的糖尿病專屬外溢型健康險，訴求每年保費8千元以下，即享有至少5年基本醫療保障，希望能在純網保成立前先「試水溫」。

南山人壽這次訴求四大特點，一是首張異業結盟可用APP串聯壽險網路投保的弱體外溢保單；二是首張承保第一型糖尿病患者，三是無等待期，投保後立即有保障，且30到70歲投保，一年保費都不到萬元，四是鼓勵保戶同期回診追蹤血糖，糖化血色素達標，最高可回饋應繳保費10％。

現行旅平險保單可透過旅行社網頁連結網路投保，手機保單可透過手機商直營據點銷售，業者的健康生態圈先前則尚未有跨業投保的情況，南山應算是首例。

目前壽險業針對糖尿病患專屬的外溢健康險，包括南山人壽之前推出的「Hold助糖」定期醫療險，35~60歲的第二型糖尿病患者投保，可保障到69歲；富邦人壽亦有「智糖人生」定期健康險，30~65歲糖尿病前期及第二型糖尿病患者投保，可保障到74歲；台灣人壽則有「與糖同行」定期健康險，30~65歲（繳費20年期最高投保年齡60歲）的糖尿病前期及第二型糖尿病患者投保，最高保障到80歲。

這些保單都是訴求已確定有糖尿病風險或已確診第二型糖尿病者，可投保定期健康險，針對經常要回診或糖尿病常見的手術及疾病，給予基本保障，同時保單針對體況有改善的被保險人，給予保費折扣或回饋金，以鼓勵糖尿病患者注意血糖值、多運動等。

但因為一年保費都要萬元以上，且業務人員不易主動找到符合可投保條件的糖尿病患保戶，壽險業者表示糖尿病保單多半「叫好不叫座」。

這次南山人壽則透過糖尿病友常用的監控血糖應用程式「智抗糖」APP，針對其40萬會員，推出「穩住糖」一年期的定期醫療險，訴求使用此APP半年以上糖尿病前期、第一型及第二型糖尿病患者，即符合初步投保資格，再利用南山人壽的網路投保，用每天350~665元的保費，即一年最高不到8千元，安排最基本的門診、門診手術、住院手術保障，同時住院手術單次1.2萬元保額外，還有慰問金3500元，身故保額則是50萬元，應該算是糖尿病患者的小額健康險。