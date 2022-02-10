全球自動化設備需求有增無減，氣動元件製造廠台灣氣立也受益，氣立今（10）日公布，1月營收1.65億元，年增8.05％、年成長20.36％，創同期新高。

氣立表示，今年過年較早，工作天數減少，氣立與客戶關係更加緊密，交貨量增加，仍交出優於去年同期的成績單。氣立強調，氣立今年持續強化推廣既有產品外，也將加深半導體等產業相關產品的著墨，以提升營運動能。

氣立表示，去年報名參加半導體展和自動化展廠商許多都重複，主要是近年來全球半導體業景氣持續擴張，相關晶圓代工及封測業者加大擴廠投資計畫，帶動相關生產設備及自動化設備的需求增長。氣立在半導體相關產品經營在近幾年已逐漸有所成果，主要應用在半導體製程後段的封測相關設備；氣立長期著墨於消費性電子產業生產設備零組件，多樣化產品的供應優勢及研發能力，也成為能成功跨入新產業的助力。

國際半導體產業協會（SEMI）指出，受到高效能運算（HPC）與5G高階晶片的需求帶動，2021年全球半導體測試設備市場可望年增26％，達76億美元，2022年可達80億美元；2021年封裝設備預估成長幅度更是超過50％而達60億美元。此外，蔡總統日前也鼓勵台廠半導體設備採購國產化，多家半導體大廠也逐漸提升對國內供應商採購量；從產業、政策趨勢及產品優勢來看，未來將有助氣立在半導體設備營收上的發展。

氣立指出，疫情尚未減緩，為降低人與人之間接觸，以及因染疫停工對製造業所造成的影響，全球自動化設備需求可望持續成長，將推升氣立營運動能。

氣立強調，面對Omicron的強大傳播力，氣立目前台灣及大陸兩岸工廠和客戶均未受疫情影響，氣立仍謹慎看待疫情發展，除加強員工衛教宣導及廠區人員流動管理外，也要求每位員工過年後回到工作崗位前，均須完成自我快篩檢測回報，藉此維持氣立營運順暢，安然度過疫情危機。