大陸國家發改委和能源局10日發文提出，堅持保障安全、有序轉型，在加快形成清潔低碳能源可靠供應能力基礎上，逐步對化石能源進行安全可靠替代。

路透報導，發改委官網刊登「關於完善能源綠色低碳轉型體制機制和政策措施的意見」要求，在保障能源安全的前提下有序推進能源綠色低碳轉型，處理好轉型各階段不同能源品種之間的互補、協調、替代關係，推動煤炭和新能源優化組合，統籌推進全國及各地區能源綠色低碳轉型。

十四五（2021年至2025年）時期，基本建立推進能源綠色低碳發展的制度架構，形成比較完善的政策、標準、市場和監管體系，建構以能耗雙控和非化石能源目標制度為引領的能源綠色低碳轉型推進機制。

到2030年，基本建立完整的能源綠色低碳發展基本制度和政策體系，形成非化石能源既基本滿足能源需求增量又規模化替代化石能源存量、能源安全保障能力得到全面增強的能源生產消費格局。