新北市今日新增17例確診個案，其中軟板大廠嘉聯益樹林廠新增14例，另外新店有2兄妹有到高雄接觸確診親友與旅遊，而汐止1例是手搖飲店員工。（新北市衛生局提供）

新北市今日新增17例確診個案，新北市衛生局今公布相關足跡，其中首例驗出確診的嘉聯益樹林廠移工曾至新莊好市多、樹林彩券行，而手搖飲店女員工也曾至屈臣氏、麥當勞、全聯等商店。（新北市政府提供）

新北市今日新增17例確診個案，其中軟板大廠嘉聯益樹林廠新增14例，另外新店有2兄妹有到高雄接觸確診親友與旅遊，而汐止1例是手搖飲店員工。新北市衛生局今公布相關足跡，其中首例驗出確診的嘉聯益樹林廠移工曾至新莊好市多、樹林彩券行，而手搖飲店女員工也曾至屈臣氏、麥當勞、全聯等商店。

衛生局指出，嘉聯益樹林廠指標個案本月3日下午1時許至5時曾至好市多新莊店、6日曾至樹林區文化街上的自助洗衣店、彩券行、涮涮鍋。另外，新店確診兄妹曾在本月4日、6日搭乘捷運信義安和線至台北車站、中正紀念堂，以及捷運松山新店線往返大坪林站和七張站。

手搖飲店確診女員工也在本月1日至3日、6日、8日，曾至屈臣氏汐止店、麥當勞汐止中興店、萊爾富汐福店、7-11汐旺店、全聯汐止中興店。另外她1月、2月份都曾在「可不可熟成紅茶」汐止中興店值班。

另外，高雄市個案19435也曾在本月4日到新北遊玩，足跡曾至瑞芳猴硐煤礦博物園區、平溪三貓小舖等店家。