台中市1位蘇小姐大年初一到大里一間彩券行買了刮刮樂兌獎，其中一張中了5000元卻被扣稅，事後蘇小姐從同事口中得知5000元不用扣稅，讓她氣憤得PO在社群媒體抱怨；這家彩券行王老闆得知後表示很抱歉，因為過年期間比較忙，工作人員弄錯了，請蘇小姐回到店裡，一定悉數奉還。

面額2000元的刮刮樂「2000萬超級紅包」最近很熱門，台中市一位蘇小姐大年初一到大里一間彩券行買了一整本18張2000的刮刮樂及一張500元的刮刮樂，總共中了2萬3千元，她隔天拿到原彩券行兌獎，其中有一張5000的彩金，店員表示這張必須扣稅，實際上只拿3980元，過年後與同事閒聊時，得知5000元根本不需扣稅，讓她整個圈圈叉叉，並將過程PO在臉書《大里人聊天室2.0》。

蘇小姐指出，整本3萬6千元，刮出2萬3千元，已經賠錢了，雖說這1千元沒多少，但都已經賠了1萬多，還受到店家這樣的對待，台彩已經在2019年12月公告含5000元以下不用扣稅，過了2年還有這樣的疏忽，實在無法接受。過年期間去這家彩券行買彩券時，店員在算扣取稅金時間有點久，後面又排了那麼多人，讓她有點壓力，當時只想拿了獎金趕快離開，也沒多想是否該扣稅？過年後上班時與同事閒聊，才得知有同事也刮中5千元，但並沒被扣稅，當場就想找店家聯絡，由於找不到聯絡方式，才想PO網詢問並提醒。

被蘇小姐指控在大里的這家彩券行，王姓老闆經過客人告知才知道多算了客人稅金，王老闆對媒體解釋因為過年太忙，忙中有錯，產生疏忽，蘇小姐如果有看到臉書或新聞，請她撥空來一趟，我們有誠意解決，是我們的錯，很不好意思，請蘇小姐見諒。

台灣彩券春節期間推出多款刮刮樂衝買氣，過年期間確實買氣也很旺，發生有彩券行多算了顧客稅金事件，有其他彩券業者表示，相信店家不是故意的，應該是忙中有錯，由於過年太忙有加請人來幫忙，不熟悉難免，自己還發生幾次顧客刮中2萬元，忘記扣下2千元的稅金，最後還動用警察才把顧客找回來。