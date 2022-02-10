澎湃新聞10日報導，陳巍拿下了花式滑冰男單冠軍，縱觀美國參加的多屆冬奧會，都有亞裔選手出戰花滑，並且取得優異成績。儘管只占美國總人口的5-6％，但在男女單人滑項目中，卻有超過40％的頂尖美國運動員，都是亞裔。為什麼亞裔選手會統領美國花滑？究其根本，既有文化的原因，也有經濟原因，以及亞裔人群在美國生活和發展的社會原因。

儘管從人數、參與度和大賽成績這些方面看上去像是美國花滑被亞裔「統治」，實際上這既是一種主動選擇，又有一種被動中的無奈。

「踏上征程，北京我來了!」21歲的周知方在社交網站上寫道，他對2022年北京冬奧充滿期待。同樣，第6次獲得全美花式滑冰錦標賽男單冠軍的陳巍也希望在北京圓夢。

這是他們的第二屆冬奧會，4年前他們在平昌首次踏上奧林匹克賽場。當時，美國花滑代表團內有14名運動員，7名都是亞洲面孔，分別是陳巍、周知方、陳楷雯、麥迪森·查克、長洲未來和冰舞選手澀谷兄妹。

這些亞裔選手的出現並非孤立現象，而是一代又一代傳承的結果。每一位選手都是看著前一輩選手的比賽，被他們所激發、激勵，然後沿著偶像的道路繼續前進。

1984年塞拉耶佛冬奧會，身高只有1米52、體重42公斤的陳婷婷代表美國出戰女子花滑。小姑娘當時只有17歲，來自於加州的聖地牙哥花式滑冰俱樂部。最終，她獲得了第四名的好成績，讓無數華裔和亞裔選手看到了自己在美國從事體育運動的方向和希望。

出生於1971年的克利斯蒂·山口就以陳婷婷為榜樣。她也來自於加州，在1992年法國阿爾貝維爾冬季奧運會上獲得女子單人滑金牌，成為美國歷史上第一位亞裔奧會金牌得主。

幾年之後，接力棒傳到了1980年出生的關穎珊手中。這位祖籍廣東的姑娘出生於加州托蘭斯，曾經9次獲得美國花滑錦標賽及5次世界花滑錦標賽的冠軍，還有2面冬奧獎牌。

自克利斯蒂·山口之後，每屆冬奧都至少會有一名亞裔花滑選手代表美國參賽。而在華裔選手方面，由於美國和加拿大幾代出色選手都姓陳，中國冰迷們還給他們分別取了相應的綽號：

陳婷婷是「陳家大姊」，第一位登頂世錦賽男單冠軍的加拿大選手陳偉群是「陳家大哥」，在2022北京冬奧登場亮相的陳巍和陳楷雯分別是「陳三弟」和「陳小妹」。

而且，這些綽號不只是說說而已，在現實生活真的互相幫助，互相扶持。

陳巍就表示年長8歲的陳偉群就像哥哥一樣鼓勵著自己。他們曾在同一塊冰場訓練過，當他在平昌冬奧會發揮不佳而情緒低落時，陳偉群也及時地為他加油打氣。

上一代亞裔高水準選手為下一代的選手指明了行進方向，不過，這並不是一條寬闊的大路，而是一條艱險無比的獨木橋。因為練習花滑在歐美非常耗錢、耗時間而且又有風險，只有一小部分家庭有足夠財力、精力和勇氣去支撐起孩子的夢想。

縱觀過去40年花滑在美加發展會發現，那些滑出成績的大部分都是「移民二代」——他們的父母是拓荒的一代，在新的國家打拚基本站穩腳跟，然後像傳統的中國父母一樣想要給孩子最好的教育，包括文化、藝術以及體育。代表美國參加2022北京冬奧會的陳巍和周知方的父母就是如此。

陳巍的父親祖籍廣西，在醫學領域頗有建樹，周知方的父母在矽谷工作，他們的孩子從小就在不放棄學業的基礎上，芭蕾、鋼琴、舞蹈、游泳、網球等多個專案齊頭並進，最終才選擇了花滑作為主修的「功課」。

不過，即便中產階級家庭，錢依然是讓頭疼的大問題。美國一個小小的冰童如果想要投入名師門下，常常需要3萬美元教練費。

而裝備費、場地租用費、比賽差旅費、往返於住地和訓練場地之間的交通費用也都是一筆不小的開銷，加起來一年需要8萬-10萬美元。

除了上述原因，還有客觀條件的存在——傳統的歐美人群的概念裡，他們更喜歡具有對抗性的集體類的體育項目。無論是小朋友還是家長，都更希望他們能夠在這些項目建樹，或者至少從這些項目中交到朋友，培養集體主義精神。這些項目的高對抗性、高集體性、高商業化，讓作為少數裔的亞裔很難涉足。因為相對於其他族裔，亞裔在身材上相對沒有那麼高大，在成長過程中圈子相對較小，也沒有足夠的俱樂部、贊助商來對他們進行扶持。