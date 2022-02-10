桃園市長鄭文燦、AIT處長孫曉雅進行交流。（陳夢茹攝）

桃園市政府10日與美國在台協會AIT及台灣女子運動體育協會共同舉辦「用運動做外交：讓桃園市成為亞太運動性平先驅基地」計畫宣示記者會。AIT處長孫曉雅稱讚，台灣在眾多方面都是全世界推展人權的先鋒，桃園更是新住民友善城市；市長鄭文燦則說，市府將持續協助女體協會將性平教材翻譯成7種語言，透過友善語言提高運動性平教育觸及度。

孫曉雅說，自己高中時期是1名足球員，女兒高中時也是運動員，她認為運動議題不只能推動性別平等也推廣包容性、青年賦權、健康福祉、衝突解決及創業精神等目標，2022年6月更適逢美國教育法修正案第9條立法50周年，其打破婦女及女孩在教育及運動領域發展的各項障礙，深具歷史意義。

「台灣在眾多方面都是全世界推展人權的先鋒！」孫曉雅表示，感謝市長鄭文燦致力推動運動中的性別平等，也努力打造桃園成為新住民友善城市，另也肯定女體協會共同創辦人劉柏君及曾郁嫻投入美國國務院和espnW攜手合作辦理的「全球運動導師計畫」，2人在專業領域棒球及籃球方面推動性別平等努力不懈，讓台灣成為對婦女及女孩更好的地方。

鄭文燦指出，為讓更多市民朋友認識運動中的性別平等，市府協助台灣女子運動體育協會，將其製作的性別教材翻譯成英文、日文、韓文、越南文、印尼文、泰文及菲律賓語共7國語言，盼將性別平等教材在學校教育中落實，也在運動生活中展現性別平等的價值，將桃園塑造為運動性平友善城市。

鄭文燦說，目前桃園在地球隊「桃園國際女子足球隊」在球賽中表現亮眼，市府也即將與樂天集團合作，成立「樂天女子棒球隊」。學校方面，南崁高中女子壘球隊及大成國中女子籃球隊也是桃園重點培養球隊，期盼持續帶動女子運動風氣。

女體協會理事長劉柏君表示，有鑑於台灣的性別平等已推廣許久且成效頗佳，但卻缺乏專屬運動領域相關的性別平等教材，所以在記者會曝光了由女體協會所製作的棒球、籃球主題之性別平權議題影片，期望台灣運動性別平權推廣能更進一步。另外協會已取得亞洲體育記者聯盟（AIPS ASIA）的授權，將持續報導體壇中女性身影並推廣性別平權的《Women in sports》雜誌，期待讓世界看見台灣。