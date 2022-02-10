上洋（6728）家電及空調銷售同步成長，1月營收爆衝至2.08億元、年增68.8%，創下歷史次高，10日股價漲停收115.5元，創上櫃以來新高，成為第二家股價百元家電股。上洋執行長吳國華指出，引進代理菱重工冰水機設備、主攻連鎖店面商用空調整合方案、推出自有品牌「one-meter」生活家電，今年營運目標維持如去年高成長動能。

上洋上櫃一年多來，在代理三菱空調、優必洗洗衣機等家電銷售，以及商用洗衣服務業務快速成長下，去年營收達19.4億元、年增42%，法人預估，可望去年上洋賺進逾一個資本額。今年1月農曆年前家電買氣熱絡，無論商用或家用購買意願提高、拉貨大增，尤其以建商開發熱絡採購業務成長更為明顯，上洋1月營收突破2億元，創歷史單月次高。

吳國華指出，目前上洋營收商用洗衣服務約占二至三成，商品銷售約占七至八成，由於創業投資開無人商店需求提高，過去因疫情受影響的自助洗衣「SeSA洗衣吧」業主逐漸回流洽談，每年可開出50～100店。

吳國華表示，目前國內家電市場每年約僅有5～10%的成長空間，品牌市占變化快、平價產品競爭激烈，因此上洋家電產品以鎖定高端客為主。看好房市景氣熱，商辦、豪宅開發熱絡，代理三菱重工空調、冰水機等鎖定B2B商用市場，結合節能、綠建築等為業主提供解決方案，也鎖定連鎖便利商店及餐廳等的新展店或既有門市空調汰舊換新，擴大為客戶提供解決方案有助於管理成本降低、毛利提升。

除了代理的優必洗烘衣機、三菱空調外外，也推出生活家電自有新品牌「one-meter」，包括廚房料理及吸塵器等家電產品，透過電商銷售及網路意見領袖宣傳，搶攻年輕人市場。