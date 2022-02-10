亞泰影像（4974）今日召開法說會，會前先行公布2021年自結財報，經結算去年全年合併營收41.91億元，年增率5％，首度站上40億元大關，換算每股盈餘達5.87元，營收及獲利雙創歷史新高，其中獲利更是連續6年改寫新高。

受惠於遠距教學及居家辦公複合形態盛行，帶動影像感測器需求成長，亞泰去年營收首度突破40億元，以41.91億元、年增5％寫下歷史新高，但因去年人工比較緊張，亞泰去年大舉調整員工薪酬及福利，致去年營業毛利未能同步成長，僅來到7.08億元，與去年約略持平，另營業利益約5.12億元，稅後淨利約4.25億元，年增率14％，換算EPS5.87元。

亞泰表示，去年獲利增幅提升，主要是因為去年匯率波動相較於前年為小。

就單季獲利表現言之，亞泰去年第四季合併營收約9.2億元，營業毛利約1.49億元，營業利益約1.04億元；稅後淨利約0.86億元，年增率4％，換算EPS1.19元。

展望今年，亞泰表示，去年營收、獲利雙創新高，因基期較高，再加上疫情、船運緊俏、電子料供應鏈的調達緊張，仍需謹慎應對；至於今年營運能不能創新高？亞泰直言，主要還是取決於外在環境。

亞泰去年擴大投資，初估去年資本支出達到1.89億元，因去年才剛出現大筆的資本支出，今年預估資本支出金額將會縮減至5千萬元，主要是投入自動化設備，藉以因應人工成本的提升。