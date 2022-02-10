警方在蔡嫌倉庫發現紙箱中裝滿了仿冒的美國OPI指緣油。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方查獲仿冒美國OPI商品原廠的指緣油仿冒品，圖右為正品，圖左為仿冒品。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

美國OPI商品原廠僅推出2款瓶裝及條狀有檸檬香味的指緣油，但嫌犯賣的仿冒的指緣油是筆刷型。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

美甲沙龍市場近幾年超夯，做美甲的保養品「指緣油」成了必需用品，有不肖業者購入仿冒美國知名品牌OPI的指緣油，並在拍賣網站以官方訂價打到骨折的低價販售，保二總隊警方女警網上巡邏發現，原價550元至1600元，卻只賣9至12元，價格低得離譜，展開調查後，循線查獲蔡姓男子販售仿冒的指緣油，5個月內售出4.5萬瓶，暴賺50萬，侵權市值逾2000萬。

保二總隊刑事大隊偵三隊警方指出，39歲的蔡姓男子，以台幣6至7元的價格，自大陸阿里巴巴網站大量購入仿冒美國OPI商標的指緣油後，在蝦皮拍賣網站宣稱以「官方訂價，打到骨折」的手法行銷。

偵三隊1名女警網路巡邏時發現，美國OPI商品官方售價約為550元到1600元，且原廠僅推出2款瓶裝及條狀有檸檬香味的指緣油，但該網站販售的指緣油是筆刷型，還多達15種不同香味供消費者選擇，每支只有9至12元，「骨折價」賣得離譜，於是展開調查。

警方申請搜索票前往蔡男位於鳥松住處搜索，當場查扣3萬多支仿冒的指緣油，調查發現，蔡嫌在短短5個月時間，已售出4.5萬支指緣油，犯罪不法所得高達50萬元，侵權市值初估逾2000萬。

警方表示，該產品初步擦拭在指甲邊緣，尚無異狀，味道乍聞雖有水果香甜味，但久置後，會出現不自然異味且偏油，與原廠自然芬香的味道有別，若驗出毒物反應，極可能經由手足皮膚吸收進入人體，危害身體健康；訊後將蔡嫌依違反商標法罪嫌送辦，另將搜索查扣的3萬多支指緣油，抽樣送請高雄市衛生局檢驗有無砷、鉛、汞、鎘等重金屬毒物反應。