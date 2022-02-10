國內近期相繼開放美國萊豬、日本福島核災區食品進口，新黨籍台北市議員潘懷宗批評，此舉加深人民食安疑慮，因此他成立「台北市議會食安特攻隊」，要求北市衛生局加強稽查日本食品，且開學在即，他也呼籲教育局將禁用核食納入契約，限制午餐廠商，避免核食流入校園。

潘懷宗稍早宣布率新黨輿情中心主任季節與啄木鳥聯盟召集人林岳龍舉行記者會，宣示「食安特攻隊」成立。他指出，雖然北市食安自治條例有過去有規定不得販售日本輻射汙染地生產、製造或加工食品，但未來會因抵觸中央母法失效，同時市內流通的日本食品也要標示原產地。

潘懷宗表示，科學發現，海洋洋流移動，非僅有福島5縣水產品有幅射殘留，且中央宣稱100％逐批檢驗，但同批貨物中不可能所有物品都檢查，他要求北市衛生局針對市場端、客戶端進行二度抽檢並提高檢驗能量，同時要求標示產地證明，並與商業處、市場處加強橫向聯繫。

林岳龍也說，台北市衛生局應偕同市場處及商業處，成立專案檢驗小組，以定期方式全面抽檢在台北市販售的萊豬及福食，並定期公告檢驗結果，若只有1年抽檢40件的量能，恐怕不夠；季節也公布食安特攻隊檢舉專線0287806428，並成立臉書社團，歡迎民眾反應食安問題。

對此，北市衛生局食品藥物管理科陳怡婷表示，除了年度的例行檢測外，未來也會參考邊境資料，確認是否有核食進口，若有的話，將針對源頭廠商進行二度稽查，會視情況增加稽查量能。同時也會製作相關宣導文宣，提供給商業處、市場處，協助向攤商與百貨業者宣導。

由於開學將近，不少巿民擔心兒童營養午餐有來自日本的核食，潘懷宗期市議會能提案要求教育局承諾不購買來自日本的核食，全部使用在地農產品，並比照萊豬，以契約方式限制午餐廠商不得讓核食入菜，同時也要提案尋求其他議會同仁支持，做成決議。

北市教育局專門委員諶亦聰表示，由於學生衛生法已要求校內營養午餐優先採用在地食材，北市9成都有照做，網路上也有公告食品來源產地，若家長仍有疑慮可和午餐供應委員會反應，至於是否能將相關規定放入契約，市府現階段仍在研議，目前還在搜集意願階段。