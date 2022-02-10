從事鐵捲門業務的李姓外務員，前年利用網路社交App「Eatgether」，與女網友相約泡湯，半路上用身體壓住坐在副駕駛座的女網友，強吻耳朵、脖子，還好女子用背包擋在胸口，雙腳猛踢，跳車逃跑到附近民宅求助，士林地院日前審結，依強制猥褻罪判處李男有期徒刑1年，可上訴。

本案發後2個月，李男在新北市三重區，見從事直銷的女子獨自一人在早餐店，以美工刀威脅，猥褻得逞，新北地院依持兇器犯強制猥褻，判徒刑3年半。

李男2020年8月12日，與女網友約在士林捷運站見面，駕車載至「馬槽花藝村」泡湯，但途中就獸性大發，強撲到副駕駛座，強吻臉頰、脖子。女網友說：「儘管山區天色很暗，他覺得在車上遇到的危險，可能危及到生命安全，不管是不是會掉到山坡底下，只能先逃離躲起來。」

但李男聲稱，當兩人心情都不好，在車上發生爭吵，女網友想要泡久一點，他隔天要上班不能泡太久，為此發生爭吵，車子停在路邊，在車上發生拉扯，擔心下車後很危險，一時情緒失控對女網友動粗，坦承有傷害、妨害自由，但否認猥褻。

判決指出，兩人相約時已經說明泡湯應預留的時間，從訊息內容，並未發現李男提及縮短活動時間，且女網友在偵查中已明確證述「他將身體趴在我的身上，已經碰到我的身體，讓我感覺他想性侵我」，一般人常不知「猥褻」亦屬性侵犯罪的一種樣態，認定女網友遭強吻，並無辯護人主張的前後證述不一的情況。

合議庭衡量，兩人是初淺相識的網友關係，女性應無可能同意與異性有近距離的身體接觸，甚至肌膚之親，在女網友身上驗出有李男的DNA，顯示已違反女網友的身體自主權著手猥褻行為。

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