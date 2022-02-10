證交所指出，明晟(MSCI)公司本年2月9日中歐時間晚上11點(台灣為10日上午6點)公布本季相關指數調整，於3月1日開盤生效。台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)權重上升0.01百分點，新興市場指數(MSCI EM)及亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重皆下降，各為0.02百分點及0.14百分點，調整後權重分別為1.91％、16.37％及18.56％。

調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

今年第一季調整後與去(2021)年第四季調整後權重比較，由於台股市值增加幅度相對其他市場高，台股於全球標準型指數(MSCI ACWI)、新興市場指數(MSCI EM)及亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan)權重皆大幅成長，分別增加0.22百分點、2.25百分點及2.40百分點。

2018年起MSCI新興市場指數逐步納入中國A股，台股占MSCI新興市場指數權重從2018年第一季的11.47％下滑至2019年第三季的10.71％。不過由於台灣基本面良好，產業具競爭力，加上防疫較其他國家佳，經濟活動受到影響相對較小，受到國內外資金青睞，市值持續增加，權重從2019年第三季的10.71％已持續上升至本季之16.37％。