台中市10日無本土確診，但接獲中央流行疫情指揮中心通報，有外縣市確診者到台中足跡，分別為屏東縣與新北市的3位確診者案19441、19479及19480，曾於2月2日、2月4日同行來台中，市府立即展開疫調，針對3名確診者相關足跡，環保局派員全面清消。

衛生局長曾梓展指出，3名確診者疫調足跡包括，高鐵台中站、梧棲區頂魚寮公園、梧棲區四國金子烏龍麵、大安濱海樂園，烏日高鐵和運租車行等，相關足跡點已清消完畢，其中19441的台中市接觸者共12人，PCR檢驗皆陰性，其它接觸者也已安排採檢，全力防堵疫情。

曾梓展說，昨夜接獲南部縣市通知案19441有台中市活動史，經查該名確診個案，為本國籍女性學生，居住於屏東，2月6日出現喉嚨痛症狀，由屏東醫院通報2月9日確診CT值18.4，目前於該院收住隔離治療，台中市依中央流行疫情指揮中心今年2月3日函文指示，匡列台中市具感染風險足跡史為今年2月2日及4日，分別為烏日高鐵站和運租車、梧棲頂魚寮公園遊園、梧棲區四國金子烏龍麵、大安濱海樂園。

另衛生局再接獲北部縣市通知，該本國籍女性學生的同行者另有北部確診個案19479及19480，與19441在台中市的足跡一致；衛生局接獲通知後，立即安排19441的台中市接觸者共12人PCR檢驗皆陰性；另19479接觸者5人已安排PCR採檢，仍在檢驗中。租車公司及烏龍麵店工作人員共21人也已全數安排採檢中，另此案三位確診者曾至梧棲區四國金子烏龍麵，該餐廳實聯制接觸者10人，將由衛生局安排PCR採檢，活動地點皆已完成環境消毒。

衛生局表示，市府於2月10日至12日於童綜合醫院（梧棲院區）急診旁親子公園、光田綜合醫院（大甲院區）救護組後側廣場、李綜合醫院(大甲院區)開設社區快篩站，與確診個案有接觸史或同時間足跡重疊的民眾可攜帶身分證、健保卡前往篩檢，另提醒篩檢民眾全程佩戴口罩、切勿搭乘大眾交通運輸工具。

台中市政府呼籲，疫情仍嚴峻，請務必嚴謹以待並配合市府各項防疫政策，落實手機實聯制，儘速完成疫苗接種，外出務必全程戴口罩、勤洗手、避免到人潮擁擠的公共場所，共同協力防疫，維護城市安全。