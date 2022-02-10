受美國升息預期上升影響，美國公債殖利率迅速上竄導致金融市場動盪，潔淨能源股票遭市場拋售較為嚴重。FED年內升息3-4次的想法已漸成共識，美十年期公債殖利率以實質利率為主要驅動因素而站上1.9%，標普潔淨能源指數也在修正超過30%後逐步止穩，顯示市場已陸續消化升息擔憂。富蘭克林華美投信分析，根據過往經驗來看，政策緊縮的預期階段往往比實施階段更加波動，故短期受升息擔憂影響、波動最為嚴峻的時期可能已經過去，潔淨能源為各國政府戮力能源轉型的焦點，企業扶植、補貼政策不斷，預計短期政策面的動盪不影響潔淨能源長期發展趨勢。

而台灣市場目前唯一由國內投信發行的公用事業基金，元大公用能源效率基金投資團隊還指出，一直以來，公用事業類股被定位成防禦型股票，但在乾淨能源、低碳經濟的大趨勢下，無論何種產業，企業轉型的首要步驟就是使用乾淨能源電力，也讓擁有風力、太陽能發電廠的公用事業，一躍成為近期最熱門的主題。

過往美國加州實行淨計量電價政策(Net Metering Policy)，該政策令擁有潔淨能源發電設施的消費者可以直接自電費帳單上扣除向電網輸送電力的收益，吸引該地近130萬家戶(佔全美45%)於自家安裝太陽能發電裝置，惟近期加州當局計畫對該政策進行改革，新的計量規則(NEM 3.0)將額外增加每月每千瓦8美元的電網維護費用，並調降電力收益的扣抵費率降至每千瓦3~4美分(現行為17~44美分)，上述調整可能令太陽能建置回收期由7年拉長至11年，政策調整或衝擊太陽能建置需求，再加上建置原料成本攀揚、供應鏈受阻，投資人對太陽能類股信心下降，太陽能類股自11月相對高位跌逾4成，跌幅更甚同期間標普全球潔淨能源指數，惟隨後加州官員已宣布無限期延長NEM 3.0改革，因對太陽能市場影響過巨，需要更多時間研議是否通過該項提案，太陽能類股陸續回穩。

元大公用能源效率基金投資團隊指出，氣候風險首要就是避免全球暖化，因此投資興建可再生能源裝置將是刻不容緩的事。根據國際可再生能源機構(IRENA)預計，若要2050年發電達到淨零碳排的終極目標，全球可再生能源裝置量須達到27700GW(百萬瓩)，雖然過去10年(2011-2020)可再生能源的裝置量成長了一倍，但離終極目標相距甚遠。