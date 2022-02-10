雖然1月有農曆年節長假因素，但氣立(4555)單月營收在交貨量增加的情況下，單月營收達1.65億元，月增20.36％，年增8.05％，淡季中表現相對突出。此外，公司除了既有產品持續強化推廣外，將加深半導體等產業相關產品的著墨，提升半導體設備的貢獻。

氣立表示，觀察2021年半導體展和自動化展，由於近年來全球半導體業景氣持續擴張，相關晶圓代工及封測業者加大擴廠投資計畫，帶動相關生產設備及自動化設備的需求增長。氣立在半導體相關產品經營在近幾年已逐漸有所成果，主要應用於半導體製程後段的封測相關設備；由於氣立長期著墨於消費性電子產業生產設備零組件，多樣化產品的供應優勢及研發能力，成為能成功跨入新產業的助力。

國際半導體產業協會（SEMI）指出，受到高效能運算（HPC）與5G高階晶片的需求帶動，2021年全球半導體測試設備市場可望年增26％，達76億美元，2022年更可望達到80億美元；2021年封裝設備預估成長幅度更是超過50％、達60億美元。此外，蔡總統日前也提及鼓勵台廠半導體設備採購國產化，多家半導體大廠也逐漸提升對國內供應商採購量；從產業、政策趨勢及產品優勢來看，未來將有助氣立在半導體設備營收上的發展。

此外，在疫情尚未減緩的趨勢下，為降低人與人之間的接觸以及因染疫停工對於公司所造成的影響，全球自動化設備需求可望持續成長，同步推升氣立營運動能。

面對Omicron的挑戰，氣立表示，雖然目前台灣與大陸的工廠和客戶均未受到疫情影響，但公司仍謹慎看待疫情發展，除加強員工衛教宣導及廠區人員流動管理外，也要求每位員工過年後回到工作崗位前均須完成自我快篩檢測回報，藉此維持公司營運順暢，度過疫情危機。