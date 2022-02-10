高通、法拉利宣佈達成策略技術合作，高通將成為法拉利即將推出的法拉利跑車的系統解決方案供應商，以及法拉利一級方程式(Formula 1)車隊和法拉利電競團隊的頂級合作夥伴。

法拉利將攜手高通技術公司，利用Snapdragon數位底盤（Snapdragon Digital Chassis）為法拉利跑車帶來最新的汽車技術提升。Snapdragon數位底盤由一整套開放且具可擴展性的雲端連接平台組成，支援新一代汽車，包括車載資通訊系統與連網技術、數位座艙、以及先進駕駛輔助系統等功能，藉由統一架構帶來更強大的安全性和沉浸式數位體驗，並支援汽車在其整個生命週期中的功能升級。此次合作中，高通技術公司及其合作夥伴也將與法拉利共同設計、開發和整合法拉利的數位座艙。

高通技術公司將從2022年國際汽車聯盟世界一級方程式錦標賽賽季開始成為法拉利一級方程式車隊的頂級合作夥伴，Snapdragon標誌將出現在全新的法拉利F1-75單座賽車上。此外，該合作也將涵蓋法拉利位於馬拉內羅的品牌電競活動。