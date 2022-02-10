本土劇女星韓瑜擁有一雙招牌電眼和鵝蛋臉，凍齡外貌和凹凸有致的身材看起來完全不像42歲，近日新春假期結束，各行各業都開工回到工作崗位，韓瑜也曬出自己的開工美照，可見她低胸馬甲配上西裝外套，整個人看來幹練又性感，尤其是溢出的北半球形成了M字邪惡曲線，更引來網友稱讚超辣。

韓瑜出道前曾是護理師，被周遊相中才因緣際會出道成為藝人，近兩年新冠肺炎疫情嚴重，去年更因本土案例增加，許多人被迫宅在家上班上課，解封後韓瑜受訪，透露原本以為自己很宅很廢，沒想到在那段時間發現了「耍廢救世界」的美好，並呼籲大家千萬不能鬆懈，出外口罩一定要戴。

韓瑜開工曬出辣照。（圖／翻攝自韓瑜Angel Han臉書）

韓瑜2015年和孫協志閃電結束4年婚姻，當時一度引發話題，2年前韓瑜受訪，直言已經這輩子沒有打算當媽，若在法律的許可下，自己倒是有意願領養小孩，或認養小動物，沒執著談新戀情，至於是否考慮再婚？韓瑜沒有把話說死，直言目前沒遇到好對象，一切隨緣，強調單身也很愉快，「現在的生活我覺得很好」。

2天前韓瑜發文宣布假期結束正式開始工作，她寫下：「開工了～要努力工作呀」，並曬出自己像是在拍廣告的側拍美照，中空低胸露出一條事業線的亮點超級吸睛，況明潔回：「美翻了」，張靜之也說：「美呆了」並加上3顆愛心符號，其他網友也留言祝福：「虎年開工大吉，片片順遂」、「認真的女人最美麗」、「有女神的po文，就會有動力努力工作」、「祝美麗的韓瑜女神，妳演每一部戲都能夠收視率長紅發大財」。

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