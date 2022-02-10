新竹1名5歲男童自出生後，就有包皮推不開的狀況，近日因排尿導致陰莖前面腫脹，前往新竹臺大分院生醫醫院泌尿部，醫師鄭功祥表示，剛出生男嬰有一半可以推開包皮看到龜頭，若有包皮過長問題，須留意是否反覆發炎、影響排尿，或是嵌頓性包莖的問題，是否需開刀仍由專業醫師評估。

鄭功祥表示，寒暑假常見家長憂心男童包皮過長問題，不過根據統計，剛出生男嬰僅有一半可將包皮褪露出龜頭，而隨小孩成長，可推開包皮的比例愈高，至男童7、8歲時，包莖比例僅剩下1％。

鄭功祥說，需要開刀治療的狀況像是反覆性包皮龜頭炎，若排尿疼痛、包皮外觀紅腫，且反覆多次發炎，就須提早處理。另外因包皮過緊阻塞尿道開口，排尿時陰莖前端鼓起如球，也須介入治療。另一種則為嵌頓性包莖，因包皮開口過小，洗澡或勃起時龜頭難以露出，勉強推開包皮反而會勒住龜頭，持續時間過長會造成壞死，就應接受包皮環切手術。

鄭功祥指出，包皮過長未必要接受手術，給予類固醇藥膏塗抹4到8周，治療成功率也超過8成，且不會干擾孩童體內賀爾蒙濃度。但若接受手術，傳統則是以手術刀切除多餘包皮並縫合，術後無需拆線，但傷口施痛且不平整。

因科技進步，新型手術則為一次性包皮環切吻合器，手術時間僅需5到10分鐘，術後疼痛較少，鄭功祥提醒，這種手術不適合包皮嚴重沾黏者，而無論何種手術，均須保持傷口乾燥、局部清潔，避免反覆發炎。至於男童包皮過長是否需開刀，鄭功祥提醒，仍須尋求專業醫師評估。