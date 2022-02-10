南韓近來新冠疫情再升溫，更燒起演藝圈，連平時熱愛健身的韓星金鍾國（金鐘國），也不敵新冠肺炎，今(10日)確診，而他早已打完2劑疫苗，屬突破性感染，目前已取消所有行程，並遵照防疫當局進行自我隔離。

金鍾國9日時出現輕微感冒症狀，在家使用快篩檢測後呈現陽性，之後再進行PCR檢測，10日確診新冠肺炎，而他所屬的經紀公司透露，他已接種2劑疫苗，目前身體沒有太大狀況，但他仍會全面取消行程，進行自我隔離。

由於金鍾國手上握有數個固定節目，《Running Man》和《我家的熊孩子》稍早也回應，下周本就沒安排錄影行程，而現南韓隔離日也縮短為7天，屆時金鍾國恢復良好的話，應該不會影響到節目行程。

金鍾國以韓綜《Running Man》打響亞洲知名度，在節目展現驚人運動神經，加上熱愛健身養出一身肌肉，讓他有「能力者」、「斯巴達國斯」及「國教練」等稱號，而他也常被成員們抱怨，是個24小時只懂得在健身房的男人，對於健身相當執著。