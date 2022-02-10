受到淡季效應影響，觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）10日公佈2022年1月份自結合併營收為77.2億元，較前一月份減少14.9％，較去年同期減少29.3％。

宸鴻去年第四季營收達241.44 億元，季減4.1％、年減5.3％，優於預期，但受到客戶缺料、以及手機產品調整影響，單季營收仍寫近14 季低點。第一季是傳統淡季，市場預期出貨還會進一步下滑。