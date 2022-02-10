TPK 1月營收月減14.9％ 15:302022/02/10 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到淡季效應影響，觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）10日公佈2022年1月份自結合併營收為77.2億元，較前一月份減少14.9％，較去年同期減少29.3％。 宸鴻去年第四季營收達241.44 億元，季減4.1％、年減5.3％，優於預期，但受到客戶缺料、以及手機產品調整影響，單季營收仍寫近14 季低點。第一季是傳統淡季，市場預期出貨還會進一步下滑。 業績報喜 美吾華1月營收年成長21.6％ 營運來勁 三福化1月營收年增79.73％ #TPK-KY #宸鴻 #TPK #月營收 #淡季效應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新藥納健保帶動 懷特1月營收年成長45％ 10:492022/02/10 財經 佳世達1月營收創同期新高 18:192022/02/09 財經 睽違40個月 國巨1月營收重返百億登次高 18:502022/02/09 財經 元月營收重返百億 國巨盤中股價漲逾3％ 12:092022/02/10 財經 全新1月營收重返成長 雙率雙增 15:402022/02/09 財經 耕興元月營收4.2億元改寫歷史新高 12:302022/02/09 財經 《類股》晶片短缺仍嚴峻 2家矽晶圓廠元月營收啵亮 10:002022/02/09 財經 《興櫃股》旭東1月營收年增近1成 新產能估Q2投入 16:482022/02/09 財經 毅嘉上月營收 13個月新高 04:102022/02/10 證券．權證 車用IC缺料趨緩 毅嘉1月營收創4年來同期新高 19:412022/02/09 財經 《電機股》氣立1月營收年增8％ 催升半導體設備貢獻 15:232022/02/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。