近期全球股市籠罩在聯準會升息陰霾下，走勢震盪起伏，雖然聯準會資金退場在即，但各國政府積極推出重磅財政政策可望持續推動景氣，事實上，二次世界大戰以來規模最大的全球性基礎建設計劃正陸續登場，總規模上看41.5兆美元，投資題材也從過去的「鐵公基」擴展至「數位基建」。看準這波基建盛世，野村投信將於2月21日起募集野村全球基礎建設大未來基金，讓投資人一舉掌握未來基礎建設的投資契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，剖析這波全球基礎建設風潮，雖然項目繁瑣，但抽絲剝繭後能大致歸納出三個趨勢浪潮，分別是汰舊換新、脫碳與電氣化以及數位新基建，其中每一個項目背後都坐擁著廣大商機。首先是汰舊換新，特別是對於像美國這位基建體質已步入遲暮之年的「老人」將有機會藉著重建或升級來返老還童；根據美國土木工程師協會（ASCE）的研究，全世界基礎建設固定資產的生命週期已經到了處置期（Disposal），意即平均整體設施不僅老舊，甚至已有相當程度的公安風險，到了急需升級或汰換的週期階段。若以高規格估算，全球每年至少需花費6.3兆美元才足以修復（或更新）。

其次，脫碳與電氣化則與全人類息息相關。2050年實現淨零排放，已是全人類的共同目標，目前全世界已有英國、瑞典、法國、丹麥、匈牙利與紐西蘭等六個國家完成了立法，至於最關鍵的世界前兩大經濟體─美國與大陸則已經宣示推動立法。國際可再生能源機構預估在2050年前，全球每年投入脫碳與電氣化相關領域的資金將超過7400億美元，主要項目涵蓋風電、太陽能、電力儲存、智慧電錶及電動車等。人類欲達成脫碳的終極目標，以目前的技術而言，幾乎都得透過電氣化一途來解決，而相關的商機就蘊藏在其中。

至於數位新基建，全球各國早自2010年起逐漸展開，全世界所創造的數位資訊處理量從當時的2個皆位元組（Zettabytes），一路激增至2021年預估的79個皆位元組。隨著人手一機甚至多機，資訊量的處理只會越來越多，IDC即預估2050年全球數位資訊處理量預估將達181個皆位元組，是2020年的三倍，面對如此龐大的潛在數位資訊，相關基礎建設包括5G與光纖寬頻網路的佈建、資料中心及電信塔等，都是各國積極推動的項目。

野村全球基礎建設大未來基金將由國際級資產管理公司-威靈頓投資管理(Wellington Management)擔任投資顧問，這也是野村投信第三度與威靈頓攜手。野村投信先前兩檔由威靈頓擔任投資顧問的基金-野村環球基金以及野村特別時機高收益債基金目前規模皆在新台幣110億元以上，顯見獲得投資人高度認同。威靈頓基礎建設投研團隊由逾20位專業經理人組成，為業界少數具有大規模專責團隊的資產管理業者，專業品質值得期待。