桃園10日重現「嘉玲」隔天確診數再增2位數，本土案例達12例，包括新北嘉聯益樹林廠的本國籍協力廠商（案19494），市長鄭文燦說，該案同住家人已匡列隔離，因嘉聯益在桃園也有觀音桃科廠，共有460人，其中37移工年前快篩都陰性，下午正全數PCR採檢中，會在最短時間內完成，確保職場安全。

新北嘉聯益樹林廠15名確診者中，唯一一位本國籍者為桃園市民，鄭文燦說，該案是嘉聯益樹林廠協力廠商（案19494），居住地在桃園，正在疫調匡列中，會將同住家人或足跡重疊者都會匡列隔離。

鄭文燦說，嘉聯益也有觀音桃科廠，員工總計460位，其中37位移工過年前快篩都是陰性，廠外居住有3位、其他34都在公司自行管理的移工宿舍。他也提到樹林廠1月24日至2月6日並無支援桃科廠，7日、8日有支援，但都是台籍工程師、沒有移工，目前正在進一步疫調，會在最短時間將460人全篩檢一輪，確定觀音桃科廠安全。

另11例都是亞旭電腦移工（案19469至19478、19491），在集中檢疫所回到宿舍，復工前採檢，陰轉陽確診，為了確保風險，前進指揮所也決定，253位接觸者必須延長居隔14天，確保復工前安全，至於陰轉陽原因將由指揮中心判斷。

中央流行疫情指揮中心10日公告桃園新增12例本土及4例境外，年齡由20歲至50多歲，全市累計確診案例1598人，目前居家隔離人數411人，本土病例(案19469至案19478、案19491、案19494)，境外移入(案19424、案19425、案19447、案19461)，今日桃市府未公布足跡。