男子花式滑冰長曲項目剛結束，備受外界注目的日本「花滑王子」羽生結弦最後屈居第4，無緣挑戰冬奧3連霸，其中他也未能完成人類史上最難的四周半跳動作，相當可惜，不過他在賽後還是十分有風度，出現在場上向最愛的滑冰場鞠躬致意，因為這有可能是他最後一次參加奧運了。

over a decade at the senior level. so many firsts achieved once thought impossible. yuzuru hanyu has changed the face of a sport for better throughout his career, in a way few can boast of. no matter the outcome tomorrow, that is an undeniable truth, an unshakable legacy pic.twitter.com/dy0QPi2vYP — heaven’s here (@dabbinzuru) February 8, 2022

今天賽後羽生結弦展現優雅風度向現場微笑致意，更被鏡頭捕捉到他在鞠躬後用雙手觸冰，並輕輕靠在臉上，似乎在和最愛的滑冰場說再見，加上今年，羽生結弦已參加了3屆奧運，外界估計這可能是他最後一次參賽，畢竟他已經27歲，能否在下一次奧運保持巔峰狀態成為問題。

而羽生結弦非常有挑戰精神，已拿下2枚冬奧金牌的他仍在這幾年刻苦訓練超難的四周半跳，就是為了在場上向眾人展示這前所未有的動作，短曲比賽中他就進行嘗試，可惜未能完成，今天則於長曲再度挑戰，無奈仍以失敗告終，最後以短、長曲加總283.21分拿下第4名，無緣3連霸。

yuzuru hanyu saying goodbye to the olympic ice i am going to ugly crypic.twitter.com/hDSO7v1vWv — buss⁷ (@wwxwashere) February 10, 2022

羽生結弦在2014年平昌、2018年索契冬奧都拿下男子個人金牌，還在2020年南韓四大洲花式滑冰錦標賽締造111.82分世界紀錄，但因華裔選手陳巍這次表現實在太亮眼，這個世界紀錄也被對方打破，而在今天的決賽中陳巍壓軸登場繼續展現超強實力，相信也讓羽生結弦輸得心服口服。