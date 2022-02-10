日電貿元月營收寫歷史次高紀錄 15:402022/02/10 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被動元件通路商日電貿（3090）公布元月營收，揮別盤點因素干擾，及長假前的提前拉貨潮激勵，單月營收重返雙位數，達11.29億元，較上月大增42.52％，年增3.55％，為僅次於2018年8月的歷史次高佳績。 被動元件廠陸續公布1月營收，國巨、日電貿登上歷史次高營收，今展科、光頡則寫下新高紀錄，通路商禾伸堂也攀升至一年以來高點；2月適逢農曆新年，工作天數減少，相關廠商2月營收將回落，預期3月可望重返成長。 農曆年客戶積極備貨 禾伸堂1月營收12個月新高 科技廠開工 防疫上緊發條 #今展科 #日電貿 #光頡 #國巨 #禾伸堂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 權證星光大道－國巨 外資升評加持 04:102022/02/08 證券．權證 光頡、威鋒電子 元月營收創高 04:102022/02/09 證券．權證 睽違40個月 國巨1月營收重返百億登次高 18:502022/02/09 財經 官股券商強力護盤 連二日共買60億，10檔扮要角 04:102022/01/20 財經要聞 邁向淨零碳排「同均動能」投資全電動壓縮艙垃圾清運車 20:052022/01/14 財經 日電貿去年猛賺 今年樂觀 04:102022/01/14 證券．權證 股價從3元飆到1300元 這個老闆做對2件事 06:002022/01/30 財經 科技業大老不只會賺錢 玩收藏搞樂團文武兼備 15:222022/02/02 財經 熱門股－光頡 題材加持股價創高 04:102022/01/11 證券．權證 官股券商連3買近80億元 台積電買超26億元最多 13:402022/01/21 財經 三低龍頭股 投信轉買 04:102022/01/17 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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