被動元件通路商日電貿（3090）公布元月營收，揮別盤點因素干擾，及長假前的提前拉貨潮激勵，單月營收重返雙位數，達11.29億元，較上月大增42.52％，年增3.55％，為僅次於2018年8月的歷史次高佳績。

被動元件廠陸續公布1月營收，國巨、日電貿登上歷史次高營收，今展科、光頡則寫下新高紀錄，通路商禾伸堂也攀升至一年以來高點；2月適逢農曆新年，工作天數減少，相關廠商2月營收將回落，預期3月可望重返成長。