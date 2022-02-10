美食-KY（2723）公布自結一月份合併營收達16.8億元，較去年同期增加2.6%，連續兩個月正成長，且增幅擴大。展望後市，全球疫情邁入第三年，美食-KY海內外累積相對足夠的應對經驗，即便高傳播力的Omicron接連出現在大陸、美國、台灣等主要市場，美食-KY仍能發揮外帶為主以及連鎖品牌的優勢，搭配推陳出新的產品與數位銷售，營收重返成長，因此更加看好美食-KY今年可望持續搶攻市場，擴大佔有率，增添營收動能。

美國市場受到Omicron變種病毒傳播以及嚴重通膨的影響，消費者信心指數持續下探，一月份甚至接近十年新低。Omicron確診人數激增也帶來嚴重缺工問題，各地超市屢見貨架空無一物。即便如此，當地85度C買氣依舊，一月份門市的日均來客數較前月份持平，日均營業額也明顯優於疫情前2019年同期的表現。因此，法人認為，儘管供應鏈以及通膨的後續影響仍不可輕忽，但觀察美食-KY疫情期間門市穩健的營收表現，樂觀預期85度C美國銷售成長的態勢可望延續，貢獻合併營收成長量能。

至於大陸市場，入冬以來，Covid疫情多點發生，本土病例連續兩個月創高，當地病毒清零政策持續升級，對人員流動與消費場域嚴加管控，一月份服務業PMI（採購經理人指數）劇降至五個月低點，其中，涉及接觸性消費的指數更來到45以下的低位。在民生消費難免受到疫情干擾的情況下，85度C仍未錯過一年一度的春節蛋糕商機，推出創意虎年新春蛋糕組合，搭配期間限定的行銷活動，帶動客單價較去年度及前年度成長。儘管營收仍然低於去年同期水準，但法人也指出，一月的衰退幅度明顯較過去幾個月份改善，持續看好85oC在當地消費放緩的環境下，穩定提升來客數及消費頻次，鞏固市場領導地位。

在台灣市場，85度C看準冬天屬於消費者最愛的草莓盛產季節，主打「戀戀莓好嘉年華」，一口氣推出三顆整模蛋糕、三款切片蛋糕、以及一款草莓牛奶。草莓蛋糕嚴選法國Elle & Vire愛樂薇動物性鮮奶油、比利時CALLEBAUT嘉麗寶巧克力、搭配草莓新鮮製成，口感層層堆疊、酸甜滑順，不手軟的舖上大片草莓，視覺效果十足，好吃又好拍。85度C一月份也推出新款麵包「熊掌包」，如同掌心大小，上頭有可愛的黑色和紅色小腳印，巧克力奶酥及覆盆子乳酪兩種口味，可望貢獻門市人氣及買氣。