陳姓陸配去年5月底搭乘立榮航空自松山機場飛往大陸廈門，事後被爆料持PCR陽性報告登機遭 送辦；陳女辯稱她因登機前PCR快篩呈陰性，誤認為陰性，台北地檢署採信她說法，加上立榮地勤也沒落實檢查報告，10日將她不起訴。

陳女去年5冃31日搭機抵達廈門後，被採檢出陽性反應，因而被隔離治療3個多月，北檢偵辦期間因找不到她，一度發布通緝，事後她返台入境時，才被移送法辦。

陳女供稱，她搭機前曾快篩為陰性，且醫院快篩報告簡訊提及，3天內若沒再收到訊息即代表沒事，她誤以為登機前的快篩為陰性，PCR同樣也會是陰性，才持報告登機，沒有不實填寫健康聲明書的犯意。

檢方認為，陳女填寫的健康聲明書，內容雖與實情不符，但她沒有偽造或冒充他人填寫等情況，且她填寫時，因快篩及PCR採檢作業上的結果不同，以致她誤認自己所填內容為真實，主觀上沒有偽造文書犯意，將她不起訴。