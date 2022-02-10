安馳(3528)1月營收為5.15億元，月增加29.8%，主要在於下游客戶因應農曆年假，提前建立安全庫存，以及公司高階整合方案出貨量持續提升。

安馳表示，全球疫情加速智慧工廠及遠距經濟發展，下游客戶對於自動化測試、智慧監控、及遠距傳輸等需求明顯提升，其中5G高速傳輸、邊緣運算加速器、IC驗證平台、智能檢測設備、多媒體影音傳輸等利基型應用產品出貨量成長最為明顯。

安馳表示，受惠半導體製程高速發展，Xilinx產品線應用於半導體IC驗證平台、雲端與邊緣運算加速器，及自動化測試機台等相關整合方案出貨量持續提升；去年下半年開始推出的5G開放式無線電接取網路(O-RAN)高階網路通訊設備，已獲得國際電信大廠及國內軍工航太設備標案訂單；而新產品線Kria自適應系統模組SOM(System on module)，加速端點客戶系統開發，積極搶攻機器視覺、智能鏡頭、安全工業等端應用的部署(Edge Deployment)，已有多家客戶成功導入，持續優化產品組合，出貨量均可望逐步增加。

安馳表示，在ADI產品線方面，安馳今年主推人工智慧物聯網(AIoT)系統模組及整合方案，依照客戶需求設計開發各項結合ADI高精度的AC/DC轉換器、各項傳感器、LTC的高效電源模組，與5G傳輸用射頻整合晶片等客製化解決方案，挹注公司整體營收及獲利貢獻。

安馳進一步表示，在新代理產品線部分，Qorvo產品線今年將拓展5G骨幹網路及小型基站設備市場，而去年下半年引進的安森美高階工控與自動化感測晶片，以及鈺群的Type C快充晶片等，將搭配既有的ADI、Xilinx及多媒體影音等產品線，提供客戶更完整的客製化整合方案，有利於安馳營運維持穩健成長。