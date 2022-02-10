屏縣府公布確診者足跡，有潮榮診所、潮州黃昏市場、屏東立群補習班等，縣府共匡列217人，其中居家隔離109人。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府公布確診者足跡，有潮榮診所、潮州黃昏市場、屏東立群補習班等，縣府共匡列217人，其中居家隔離109人。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏縣府公布確診者足跡，有潮榮診所、潮州黃昏市場、屏東立群補習班等，縣府共匡列217人，其中居家隔離109人。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東潮州潮榮聯合診所出現3起確診個案，屬過年期間跨縣市家庭群聚案，確診者分別為50歲媽媽「案19440」（該大家族3姊）與19歲女兒「案19441」、16歲兒子「案19468」，當中該母親為診所復健科醫師，3人足跡有潮榮診所、潮州黃昏市場、屏東立群補習班等，縣府共匡列217人，其中居家隔離109人。

據資料顯示，「案19440」已施打2劑莫德納，7日出現喉嚨痛、頭痛等症狀，9日因接觸確診者而採檢確診；「案19441」則打過2劑AZ，6日出現喉嚨痛狀況，「案19468」打過1劑BNT，9日喉嚨痛，2人都在9日採檢確診。

屏東衛生局公布3人足跡，4日下午5點40分至6點40分在潮州胖匠守作料理，6日晚上6點半至7點11分在潮州大埔鐵板燒，7日中午1點10分至1點30分在全聯中心潮州公園店、晚上6點半至6點20分在潮州黃昏市場，5、7、8日早上8點至12點在潮榮診所，8日晚上6點至9點在屏東立群補習班。

縣府疫調發現，確診媽媽是復健科醫師，5至8日共看診263人，其中屏東有257人，但民眾復建不一定會接觸到醫師，疫調單位漏夜調閱相關資料，逐一詢問是否有實際接觸到醫師，若有就匡列隔離，否則就採檢後自主健康管理；另6名為外縣市看診民眾，衛生已局連絡提醒就近至所在地醫療院所篩檢。

屏東縣長潘孟安說，該案共匡列217人，當中居家隔離109人，而潮榮診所人員目前篩檢結果全為陰性，再次呼籲5至8日到過潮榮診所的民眾，今明2天務必前往潮州中山公園篩檢站篩檢，至於今天早上共篩檢259人，PCR全陰性。

此外，衛生局也再公布高雄情侶確診「案19435」新足跡，6日早上11點至12點在阿利海產，7日早上11點半至12點在肥春號，共匡列40人採檢並自主健康管理，隨疫調陸續匡列中。