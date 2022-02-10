北市衛生局今公布新北確診個案19479職場位於台北市信義區，足跡包括，搭乘高鐵0132車次自烏日站至台北車站，搭乘捷運台北車站經中正紀念堂轉乘至大坪林站；還有搭乘棕7、綠1路線公車。

衛生局表示，今日公布新北市本土案19479職場位於台北市信義區，因7日出現咳嗽、喉嚨痛症狀，同日至診所就診與藥局領藥，9日快篩陽性，檢驗PCR陽性確診。

衛生局公布其台北市公共場域足跡包括：2月4日搭乘高鐵0132車次自烏日站至台北車站，搭乘捷運台北車站經中正紀念堂轉乘至大坪林站；2月7日搭乘台北客運-棕7路線上班，自司法新村站經搭乘至信義行政中心(松仁)站至信義區松仁耳鼻喉科診所就診與躍獅-松仁藥局領藥後，搭乘大台北公車綠1由信義行政中心(松仁) 搭乘至司法新村站。高雄市案19435，2月5日由家人自駕車曾至北市大同區富康藥局。

衛生局指出，已匡列相關社區足跡接觸者及職場接觸者居家隔離共43人，擴大採檢19人，待檢驗報告結果，相關足跡已完成環境清消。