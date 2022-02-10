下周全台各校陸續迎接開學季，3C筆電買氣湧現。台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網統計近一個月筆電銷售年增5成，其中文組學生偏好的「輕薄美型機身」，理工、創作系學生關注的「15吋以上大螢幕、RTX30系列顯卡」買氣最夯。

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momo據站上銷售觀察，文組學生對於筆電需求多用於文書處理，因此在選購商品時較偏好外出攜帶便利的「機身輕薄」，以及「美型外觀」兩大規格，像是熱銷商品ASUS華碩 Vivobook K413EA 14吋i5輕薄筆電，以1.4公斤輕薄機身備受學生熱愛，配備超窄邊框的Full HD螢幕，具備廣視角技術，提供身歷其境的視覺饗宴。

Lenovo IdeaPad Slim 3 14吋輕薄筆電，重量同樣只有1.4公斤、19.9超薄機身，以持久性能為設計理念，可支援9小時續航再多論文也不怕；以及「Microsoft微軟」Surface Laptop Go 12.4吋輕薄觸控筆電，極致輕薄僅1.2公斤搭載第十代Intel Core處理器，快速執行常用的應用程式，還有Hello指紋辨識開機鍵，一觸即可登入。

而針對理工及創作系學生對於流暢度、視覺的高度需求，偏好規格主要鎖定「15吋以上大螢幕」，以及幫助提升效能與畫質的「RTX 30系列顯卡」。人氣機型如Acer宏碁 AN515-57-57N7 15.6吋獨顯電競筆電，結合第11代Intel Core處理器與RTX筆電GPU威力，讓螢幕視覺光影更逼真、效能更升級，還有2個M.2 PCle/SATA SSD插槽，提升速度與超大儲存空間。ASUS華碩 VivoBook Pro K3500PC 15吋OLED輕薄筆電，具15.6吋OLED低藍光護眼螢幕，並搭載最新第11代Intel H系列處理器及RTX 3050顯示卡，發揮創作潛力不受限。MSI微星 Creator M16 A11UC-667TW 15吋QHD電競筆電，QHD 16:10黃金比例面板，配備8核心、雙核心渦輪加速頻率最高可達4.6GHz，將運轉效能及視覺體驗提升全新境界。

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