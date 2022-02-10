根據Opensignal日前發布2022年最新針對全球5G行動網路體驗調查之結果顯示，亞太電信為台灣唯一一家獲得「全球新星獎」的電信運營商，且在「4G可用率」指標榮獲全台第一。

亞太電信表示，繼透過3.5GHz頻段 5G共頻共網的合作，提供用戶80MHz大頻寬5G高速上網服務，1月24日起新推出的14天5G不限速吃到飽體驗卡活動，申辦量飆出新高點，每日體驗卡開通數較推出活動前最高成長2倍，5G世界級網速備受好評。

今年農曆春節適逢緊張的疫情局勢，不少民眾選擇宅在家追劇，而高速且穩定的上網，也成為追劇必備品，除了5G 14天體驗卡申辦量大幅成長，亞太電信旗下OTT平台Gt TV 飆出驚人流量， 觀影人次較平日成長4成，觀影時數大幅成長6成。

根據Opensignal日前發布2022年最新針對全球5G行動網路體驗調查之結果，亞太電信為台灣唯一一家獲得「全球新星獎」的電信運營商，在遊戲體驗和語音應用程序體驗方面均有出色表現，整體網路服務大幅進步。「全球新星獎」旨在表彰全球排名前30名的電信運營商，在2020年下半年和2021年下半年間為Opensignal用戶提供了更優質的移動體驗服務。

此外，亞太電信在移動體驗獎項中的「4G可用率」指標獲選全台第一，得分達96%。「4G可用率」係衡量人們在他們最常去的地方擁有4G或5G網路連接的時間比例，也代表亞太電信用戶有高達96%以上的時間可使用到4G和5G網路服務，網路穩定性高，不論4G或5G，亞太電信均提供用戶優質的上網體驗。

亞太電信指出，今年春節長假達9天，不少消費者選擇在家追劇、看電視，亞太電信GtTV自去年下半年推出 TV版、Web版，跨裝置、跨平台支援更為全面，收視一路長紅，而今年春節闔家團圓，透過大螢幕TV版裝置觀看比例更是較平日成長4成。其中過年期間熱播排行，又以韓國院線強片、闔家觀賞動畫電影和節目拿下前三名，分別為《天坑》、《STAND BY ME 哆啦A夢2》、《台視除夕特別節目：超級巨星紅白藝能大賞》。