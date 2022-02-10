近期各國股市漲跌互見，隨著金虎年的到來，投資想要虎虎生風但又能有下檔保護，該如何布局較恰當？富達投信指出，今年再通膨題材正夯，未來隨著國際疫情衝擊減緩，預期全球市場將重啟經濟復甦，相對看好美國高收益市場的中長期市場展望，建議投資人可以逢低進場布局相關部位。

富達美元高收益債基金經理人Harley Lank表示，展望2022年，美國高收益債在「總體經濟利多」、「具跟漲抗跌的特性」及「基本面續穩」的三大優勢加持下，整體市場環境將持續有利於美高收的發展，看好美高收市場未來6至12個月的發展，並可望淡化通膨或升息等市場不確定因素可能造成的衝擊，為前進美國強資產的優質投資選擇。

Harley Lank分析總體經濟，美國聯準會（Fed）雖已在暗示縮減購債規模，但因將推出各項政策，預期全年的升息腳步不會過快，且殖利率可能微幅上揚，較高收益與較短存續期間的高收益債明顯較能對抗利率波動。觀察過往在通膨上揚的環境中，美國高收益債反而有好表現，整體而言，考量經濟持續增長、企業獲利狀況仍佳，對美國高收益債仍是利多。

根據歷史經驗，美國高收益債過往在市場多頭時期除了能同步參與美股的上漲動能，在金融海嘯、歐債危機及新冠疫情來襲等空頭時期，跌幅也相對美股緩和，顯示「跟漲抗跌」是其很大優勢，加上目前美國有政策加持，經濟復甦表現也很亮眼，美國高收益債在收益上可望有下檔保護。

Harley Lank表示，強勁的財政刺激、持續的貨幣寬鬆以及穩健的經濟增長都顯著的改善企業基本面及市場的流動性，此外，較高的評價及緊縮的利差亦使美高收債的違約率來到低點，且美國高收益債在過往30年來從未出現連跌兩年的紀錄，年化報酬率平均更達9％，這些正面因素都促成高收益債擁有強勁的基本面，故建議建議投資人在虎年可以分批布局美國高收益債題材，迎接新一波經濟復甦行情。