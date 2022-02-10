聯華（1229）去年與僑泰興宣布策略合作，在國內麵粉市場占有率進一步拉升，結盟效益逐漸浮現；加上旗下工業氣體事業，受惠電子業擴廠帶動需求增加，形成雙箭頭，獲得法人升評，今（10）日股價攻上近27年半新高。

聯華為國內麵粉市占龍頭，旗下擁有水手牌、駱駝牌、蘿蔔牌等多個知名品牌，原本在國內麵粉市場占有率約24％，穩居第一。去年聯華宣布與國內另一知名麵粉廠僑泰興策略合作，引進僑泰興入股聯華負責麵粉事業的子公司聯華製粉，持25％股權，雙方聯手擴大市占，合計占有率拉高到三成。

僑泰興旗下的嘉禾牌麵粉，在國內餐飲業界具高知名度，獲得鼎泰豐 、馬可先生、南僑集團及朱記餡餅等知名品牌指名採用，聯華透過與僑泰興的強強聯手，不僅鞏固市占龍頭的領先地位，在口碑上也具加分效果，合作效益逐漸顯現。

元大投顧最新發布研究報告，認為雖然原料小麥價格上漲不利聯華麵粉事業毛利率，但聯華與僑泰興簽訂合作意向書，在製程上相互合作，僑泰興的麵粉銷售納入聯華製粉營收，去年第4季起，聯華製粉營收因此拉升三成。

另方面，聯華2019年已轉型為控股公司，雖然麵粉老主業仍占公司營收比重超過四成，不過聯華最重要的獲利來源已經轉到持股50%的子公司聯華林德工業氣體，工業氣體包辦聯華年度獲利貢獻約達50％-60%，已經過半。

聯華林德為國內最大的工業氣體製造商，應用範圍包括電子、食品、化工、金屬加工等行業，在台灣市占率達50%。尤其電子應用方面，隨國內及全球半導體等電子行業持續擴廠，帶動周邊相關的工業氣體需求增加，為聯華獲利帶來貢獻。

外加聯華旗下神通、聯成等子公司，以及聯強、神基等孫公司，在3C通路、強固型電腦、可塑劑等各領域，也都是一方之霸，每年為母公司帶進穩定的投資收入及股息收入，約貢獻聯華20%至30%的獲利。投資價值浮現，法人順勢調升聯華投資目標價從68元上修至74元，投資評等為買進。

受此激勵，聯華近期股價穩步墊高，今天再上漲1.9元、終場收在66.3元，金虎年開春四個交易日股價連四漲，波段漲幅8.7%，衝上1994年9月以來的近27年半股價新高。