滬深兩市10日漲跌互現，上證指數連四日收漲。兩市交投暢旺，成交合計額為人民幣（下同）9363億元。

香港信報報導，上證指數10日盤中高見3488點，上漲8點，漲幅為0.26％，低見3464點，下跌15點，跌幅為0.45％，終場收報3485點，上漲5點，漲幅為0.17％，成交額為4049.69億元。

深成指盤中最多上漲6點，漲幅為0.04％，高見13537點後出現賣壓，最多下跌191點，跌幅為1.42％，低見13339點，最終收報13432點，下跌99點，跌幅為0.73％，成交額為5313.56億元。

滬深300指數10日收報4639點，下跌12點，跌幅為0.26％。創業板指數收報2826點，下跌57點，跌幅為1.98％。

各類股方面，飯店旅遊股漲逾4％，煤炭股漲逾1％。水泥、金融、基本金屬、電力，房地產股持穩。塑膠製品、電器股跌逾2％，鋼鐵、石油、化工股偏軟。