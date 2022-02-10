明晟（MSCI）指數編纂公司於10日清晨公布第一季季度調整，預計2月25日（26～28日休市）盤後生效。證交所統計，2018年起MSCI新興市場指數逐步納入中國A股，台股占MSCI新興市場指數權重，至2019年第三季下滑至10.71％，但因台灣基本面良好，產業具競爭力，加上防疫佳，已上升至本季的16.37％。

證交所指出，全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日尾盤可能波動較大。 MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，其網頁刊登審核調整結果公告及生效日期；今（2022）年第一季及第二季調整結果公告與生效日期，分別為2月9日、3月1日開盤及5月12日、6月1日開盤（日期皆為歐洲中部時間，UTC+1）。

MSCI於2月9日中歐時間晚上11點（台灣10日上午6點）公布本季相關指數調整，預計於3月1日開盤生效（即2月25日盤後生效，26～28日為228連假）。

台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重上升0.01百分點，新興市場指數（MSCI EM）及亞洲（日本除外）指數（MSCI AC Asia ex Japan）權重皆下降，各為0.02百分點及0.14百分點，調整後權重分別為1.91％、16.37％及18.56%％。

證交所強調，調整前後的權重差距僅代表成分股變動後，台股在調整基準日的權重變化，不代表台股資金的流向。

證交所表示，今年第一季調整後與去年第四季調整後權重比較，由於台股市值增加幅度相對其他市場高，台股於全球標準型指數、新興市場指數及亞洲（日本除外）指數權重皆大幅成長，分別增加0.22百分點、2.25百分點及2.40百分點。

證交所統計，2018年起MSCI新興市場指數逐步納入中國A股，台股占MSCI新興市場指數權重，從2018年第一季的11.47%％下滑至2019年第三季的10.71％。

不過，由於台灣基本面良好，產業具競爭力，加上防疫較其他國家佳，經濟活動受到影響相對較小，受到國內外資金青睞，市值持續增加，權重從2019年第三季的10.71％已持續上升至本季之16.37％。

證交所指出，指數是市場表現的溫度計，可以反映台灣市場及產業的表現。未來將持續積極推動優質企業上市，提升公司治理，建立良好的投資環境，以持續吸引國內外資金投入台股，擴大我國資本市場規模，進一步提升台灣國際競爭力。