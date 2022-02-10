B-21「突襲者（Raider）」轟炸機

美國空軍已證實，正在打造第6架B-21「突襲者（Raider）」轟炸機，而用來支援燃油系統的軟體已在數位環境下經過驗證。

據《動力》（The Drive）網9日報導，美國空軍仍指望，第1架B-21新型轟炸機能在年內出廠，並並在不久後首飛。監管空軍轟炸機隊的空軍全球打擊司令部（AFGSC）戰略計畫專案與需求主任（Director of Strategic Plans, Programs, and Requirements）阿瑪戈斯特（Jason R. Armagost）在周一召開，周三結束的核威懾峰會（Nuclear Deterrence Summit）說，B-21將成為穿透反介入/區域拒止區的戰機。

他最後在提及這款能攜帶核武和傳統武器的轟炸機時說，如今有6架。到2021年9月為止，美國空軍公開說，有5架在不同的打造階段。