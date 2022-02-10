年底九合一大選，民眾黨被網紅四叉貓爆料，提名的新北市第六選區議員參選人林致兵、桃園市第一選區議員參選人陳品杰都有酒駕前科。今（10）日兩人雙雙發出聲明，陳品杰宣布退出民眾黨；林致兵則宣布退選。

林致兵在臉書表示，投身選戰以來，因個人爭議造成民眾黨同志在網路上遭受各種抹黑、謾罵與批評，感到愧疚與不捨，長考之下，決定退出選戰，讓選戰回歸理性討論，黨內有心參選的優秀人才也能盡情揮灑，燃燒為民服務的熱情，政治的學分，他暫時死當，回家重修。

林致兵也向長期支持他的長輩、好朋友們深深一鞠躬，表達最誠摯的歉意：「對不起也謝謝你們，雖然最後這條路我們沒有繼續走下去，但青山常在綠水長流！」

陳品杰則說，近來的酒駕事件成了黨內外對手攻擊的目標，即使過去的酒駕事件是他主動告知警察，自己有喝了兩杯啤酒並配合酒測，連法院都沒進過、連前科紀錄都沒有，但自始至終都是正面回應，誠實解釋過去發生的事情，就如同當年發生的當下，誠實以對毫不隱瞞，也期待黨中央能夠理解，一時投機的心態犯下的錯誤，即使沒有投身政治，也對當時犯的錯有深刻的悔悟，也不再犯相同的錯誤；而在從事公眾事務的每一天，更是戰戰兢兢，如履薄冰，在體育界多年，更要用「鐵人從政」的毅力與決心為台灣政壇樹立新的標竿。

如今看到民眾黨這個才剛過完兩歲生日的新興政黨，在內外夾殺的情況下，黨內同志無情的鬥爭，刀刀見骨，黨外亦有其他政黨的虎視眈眈，隨時準備落井下石，陳品杰自知已無法在黨內有所發揮，更不想拖累黨的發展，事到如今，彼此祝福，互道珍重，他想是最好的方式，正確的理念他會繼續堅持，正確的道路持續前進，身上的「Tiffany blue」已實在太沈重，並謝謝黨內同志這段時間為了支持他所做的各種努力，會帶著這些美好回憶繼續他的理想，也期待民眾黨可以蓬勃發展，讓台灣政治文化能夠早日翻轉。

文末，陳品杰強調，「我是陳品杰，依然還是正直誠信、公開透明、誠實可靠的陳品杰，永不改變。」

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