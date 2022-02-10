NAND Flash供應商威騰電子(Western Digital)表示快閃記憶體材料遭汙染，影響生產，知名半導體分析師陸行之表示，從他開始看半導體行業起，就覺得很奇怪，為什麼每次記憶體或半導體下行跌價周期來臨時，總是會意外來個地震、火災、材料污染等，把價格穩住？

美國威騰電子與製造夥伴、日本晶片製造商鎧俠(Kioxia)分別發布新聞稿，表示製造過程中使用的某些材料受到污染，外媒報導，受到影響的是所謂3D快閃記憶體，目前公司正努力讓受影響的四日市(Yokkaichi)和北上(Kitakami)的工廠盡快恢復生產。

陸行之今(10)日在臉書表示，從他1995年看半導體行業開始，就覺得很奇怪，每次記憶體或半導體下行跌價周期來了，總是意外來個地震、火災、材料污染、停電來給供給採個煞車，把價格穩住。

他也拋出疑問，到底是出亂的頻率太高(下行、上行周期都發生)，是老天爺在作弄？還是人在作怪？還有不知道這些半導體相關的保險公司如何應對？

有網友留言表示，讓他想起「去年旭化成火災，找瑞薩代打，然後瑞薩也火災，「使得供給吃緊的情況更加嚴重」，也有網友說得直接「作怪的一定是人吧」，還有一位網友留言「最經典的是海力士無錫廠爆炸起大火，燒到手上有貨的都反轉發大財了。(我海力士陣營的路過)」