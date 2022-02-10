郭國文致贈花生糖盼「好事花生」 (吳家豪攝)

民進黨立委郭國文在過年前立院臨時會最後一天上午時，說日本福島食品解禁應該面對，結果引發國民黨反彈，導致議事延宕，民進黨立委邱議瑩當時還對此大罵郭國文。郭今日致贈台南「大灣花生糖」給全體民進黨立委及黨團辦公室，祝福同仁也盼「好事花生」。

郭國文當日上午主張日本福島食品應該今天解禁，讓國民黨暴怒，因此杯葛總預算議程。邱議瑩當時大罵郭國文，連幫忙緩頰的民進黨立委何志偉都掃到颱風尾，被邱議瑩嗆「何志偉閉嘴。」

後來在朝野斡旋下，當天最後仍將總預算審查完竣，但已耽擱不少時間。不少原本已經訂好車票準備返回選區、返鄉的立委、助理們，紛紛被迫更改時間。

郭國文表示，國民黨在預算案協商時，從稱呼前總統李登輝為民主先生，到呼籲開放福島食品等等，都能成為離席協商、拒審預算的理由，顯然只是在找理由杯葛，最後由民進黨立院黨團總召柯建銘出面道歉下，讓預算案能通過。

郭國文指出，當時因為國民黨的借題發揮，以至國會人員被迫延宕下班，能體會大家的心情，也因此送上台南名產大灣花生糖，給民進黨全體立委及民進黨立院黨團辦公室，祝福大家未來持續「好事花生。」

郭國文說，11年前發生日本311東北大地震，台灣人踴躍捐款幫助日本，如今政府開放符合食安標準的福島食品進口，也與當時是相同初衷。也希望國民黨不要再為反而反，這都是不利國家的操作。