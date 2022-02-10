桃園女網友抱怨到台北餐廳聚餐被匡列隔離，因居住環境不符合1人1室1衛規定，竟要自費4.2萬住防疫旅館，直到借住友人家才省下費用，桃園市長鄭文燦10日重申，只要桃園市民不論是因何地的傳播鏈被匡列隔離，經市府通知安排至合作的防疫旅館，隔離14天的防疫旅館費用均由市府支應，「從1月以來都是如此，沒有例外！」

有桃園網友說過年前到台北餐廳聚餐，3天後被告知與確診者足跡重疊要隔離，因她家不符合1人1室1衛規定，被要求住防疫旅館，她看到衛福部「公費」公告，問遍各相關單位，卻被踢皮球對待，後來她借住朋友無人套房，才省下4.2萬住宿費，抱怨以後不掃實聯制了。

鄭文燦對此表示，這一段時間特別謝謝指揮中心，從1月3日桃園機場群聚案爆發開始，居隔民眾都安排到集中檢疫所，全盛時期桃園居隔者送29間集中檢疫所和1間加強型防疫旅館，最高人數達2700多位，後來因集中檢疫所要轉型成收治輕症或中央統籌運用，因此改為到防疫旅館或在家居隔為主。

鄭文燦說，在家居隔要1人1室以確保同住家人安全，無法達成者必須要在防疫旅館居隔，相關防疫旅館費用都由市府支應，「自1月開始都是市府支應！」，若有個案不了解、或實際居住防疫旅館自費者，都可以跟市府申請，他說因到防疫旅館都有一定的管制，市府資料齊全，都由市府支付匡列隔離的預算。

新聞處強調，只要桃園市民被匡列隔離（含其他縣市轉知的個案），若其住家無法達成1人1室，而要在防疫旅館居隔的市民，只要是經由市府通知，安排至與市府合作的防疫旅館，隔離14天的防疫旅館費用均由市府支應，從1月以來都是如此運作。

據悉該女網友並未詢問到市府合作的防疫旅館，才會衍生4.2萬住宿費，事後也未實際居住防疫旅館，因此無法幫忙負擔相關支出，未來若有類似情況，可直接向衛生局反映，市府會全額支應。