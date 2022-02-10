美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好今年營收增長上看4成，且若產上獲得更多支持，則幅度還有機會上修，維持世芯-KY目標價1280元、加碼評等。

美系外資表示，以長期趨勢來看，大陸半導體的自製化以及AI的廣泛使用，都將成為世芯-KY長線動能，預估世芯-KY今年營收規模將達5億美元規模，成長幅度約40%，主要動能就是來自於大陸對CPU和AI(人工智慧)的需求，該部分營收在2021年就增長了47%。

美系外資表示，2022年美國7奈米AI加速器項目(來自AWS)將重新成為主要的增長動力，加上虛擬貨幣採礦的ASIC(客製化晶片)需求以及大陸的CPU項目持續，假設世芯-KY下半可以向台積電(2330)爭取到更多代工產能，或是ABF載板供應改善，則世芯-KY全年營運動能可望再進一步提升。維持世芯-KY目標價1280元、加碼評等。