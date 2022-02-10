台股今站回月線，外資再加碼台股近百億元，連2個交易日買超台股201億元。據統計，今年元月外資持續淨匯入達約40.5億美元（約新台幣1126.8億元），外資去年11、12月分別淨匯入達61億、47.6億美元，今年1月儘管調節賣超台股、仍持續淨匯入達約40.5億美元，連3月加碼逾40億美元、合計淨匯入達149.1億美元，顯示外資對台股仍有信心。

聯邦精選科技基金經理人周鉦凱指出，跌深的IC設計、PCB載板、伺服器及網通等族群可望受到青睞，半導體類股的晶圓代工族群也備受期待。國內晶圓代工龍頭廠今年持續釋出產業成長幅度可望達9%，其中晶圓代工更有機會進一步成長2成之多，並看好車用半導體成長性強。儘管終端市場可能會修正，但矽含量的提升才是維持長期成長的動能。

保德信投信指出，看好今年台灣製造業出口產能牽動全球關鍵零組件的核心命脈，由科技領頭的創新經濟發展，以及終端消費動能熱絡，有利於推升台灣電子產業持續創高，全球載板市場更是火熱。台灣電路板協會也預期，ABF載板將不受淡旺季影響，目前ABF台廠穩居世界龍頭地位，其市占高達4成，去年台灣ABF載板供給年增幅為16%，然需求端年增率高達27%，明顯出現供不應求，預期今年供給端年增率可望成長21%，但仍小於市場需求23%的增幅，料在供需持續失衡的市場環境下，將推升台廠在產業的能見度與主導性。